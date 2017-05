Essen: März mietet 3.100 m² Büro- und Serviceflächen

Die Cubion Immobilien AG vermittelte einen Mietvertrag über rd. 3.100 m² Büro- und Servicefläche im M1 Gewerbepark. Neuer Mieter in der Immobilie Am Lichtbogen 29 wird die März Internetwork Services AG, ein bundesweit führendes Unternehmen im Bereich der IT Dienstleistungen.

Das Unternehmen mit 11 Standorten im Bundesgebiet verlegt damit seine Zentrale innerhalb der Ruhrgebietsstadt und sichert sich die neuen Flächen langfristig.

Die neu angemieteten Flächen werden auf die Bedürfnisse einer modernen Arbeitswelt abgestimmt und entsprechend ausgebaut. Harald März, Vorstandsvorsitzender der März AG, freut sich auf den Umzug in das neue Gebäude unweit des derzeitigen Objektes: „Bei der Suche nach einem Standort für unsere Mi...

[…]