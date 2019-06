Essen: M-Dax Unternehmen mietet 2.200 m² Bürofläche

Das Maklerhaus Ruhr Real vermittelt rund 2.200 m² Bürofläche an einen börsennotierten Essener Konzern der nicht namentlich genannt werden möchte. Das Unternehmen hat für ein langfristiges Projekt rd. 2.200 m² Bürofläche in der Ferrostaal Zentrale an der Hohenzollernstraße 24 in Essen angemietet. Ausschlaggebend für die Anmietung war die urbane Lage direkt an der Rüttenscheider Straße, das hohe Stellplatzangebot und die Open-Space Bürostruktur. Darüber hinaus stand die Fläche sofort zur Verfügung. Christian Hansmann, Gründer und Geschäftsführer des Bochumer Maklerhauses stellt fest: „Schnelle Erreichbarkeit und ein modernes Arbeitsumfeld werden für den Arbeitgeber im „War of Talents“ immer wichtiger. Die Hohenzollernstraße 24 vereint beides und bietet Unternehmen somit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.“ Eigentümer der Immobilie ist ein institutioneller Investor. Ruhr Real ist für den Hauptmieter, die Ferrostaal GmbH, als Leadmakler beratend und vermittelnd tätig.

.

Vollvermietung in der Huyssenallee 15

Neben der Anmietung an der Hohenzollernstraße konnte das Maklerhaus zudem zwei Mietverträge auf der Huyssenallee vermitteln. Die Frey ADV GmbH GmbH wird ihren Standort am Heymannplatz 9 für neue Flächen in der Huyssenallee 15 aufgeben. Die neue Bürofläche ist rund 270 m² groß. Darüber wurde das Erdgeschoss an die 4 Deluxe GmbH vermittelt. Das mit sechs Standorten bundesweit vertretene Unternehmen hat sich auf den Verkauf von hochwertigen Wellness- und Gesundheitsprodukten spezialisiert. Dafür wurde eine Gesamtfläche von 225 m² langfristig angemietet. Eigentümer der Büroliegenschaft, die damit vollvermietet ist, ist ein Family Office.



Die Team Gesundheit GmbH hat zudem Erweiterungsflächen von rund 535 m² in der Huyssenallee 82-88 angemietet. Das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement hat die Flächen bereits bezogen. Eigentümer der Liegenschaft ist die BS Grundbesitz GmbH.



3.300 m² in Bochum

In Bochum vermittelte Ruhr Real zudem insgesamt 2.100 m² in den letzten Wochen. Die Emcot Group GmbH hat rd. 350 m² Büro- und 350 m² Lagerfläche in einem Neubauprojekt an der Burgstraße 15-19 in Bochum Wattenscheid angemietet. Der Bezug der Flächen ist für September 2019 vorgesehen. Die Emcot Group bietet bundesweit Kälte-, Klima- und Wärmeleistungen für gewerbliche Kunden an. Die Spezialisierung liegt auf Großprojekten wie die Gesamtausstattung von Supermärkten, Großraumkühlhäuser und die Installation von Klimaanlagen in Großraumbüros. Eigentümer der Liegenschaft ist ein Privatinvestor.



Die Husqvarna Deutschland GmbH verlagert ihre Niederlassung von Mülheim an der Ruhr nach Bochum und hat dafür rd. 1.150 m² Hallen- und Ausstellungsfläche sowie 250 m² Bürofläche im Gewerbepark an der Gewerbestraße 13 angemietet. Ab Anfang Juli soll an dem Standort ein Concept Store des Unternehmens betrieben werden.



Im Objekt Auf den Holln 47 hat zudem die KAF Falkenhahn Bau AG 1.200 m² Hallenfläche sowie 3.000 m² Freifläche angemietet. Neben den Bedingungen an eine Lagerhalle mit ausreichend Freiflächenreserve war dem Nutzer die hervorragende Autobahninfrastruktur wichtig. Beide Anforderungen konnte Marco Apitzsch, Senior Consultant von Ruhr Real, miteinander verbinden. Die Flächen wurden bereits bezogen. Somit stehen nur noch wenige Restflächen zur Disposition. Die Falkenhahn Bau AG ist ein Teil der Falkenhahn Unternehmensgruppe und bietet seit fast 100 Jahren Gleis- als auch gleisgebundenen Ingenieurbau an. Das Unternehmen wurde 1919 gegründet und beschäftigt bundesweit rd. 200 Mitarbeiter. Eigentümer des Objekts ist ein Privatinvestor, welcher im qualifizierten Alleinauftrag vom Maklerhaus beraten wurde.