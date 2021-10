Essen: Hohe Transaktionsdynamik bei Wohn- und Geschäftshäusern

Nur in Berlin und Duisburg wurden deutschlandweit mehr Wohn- und Geschäftshäuser* verkauft als in Essen. Nach 559 veräußerten Anlageimmobilien im Jahr 2020 könnten es im laufenden Jahr bis zu 580 werden. Parallel würde das Transaktionsvolumen laut dem aktuell erschienen Marktreport Wohn- und Geschäftshäuser Essen von Engel & Völkers Commercial auf bis zu 440 Mio. Euro steigen (+ 4,3 %).

Top 5 - Anzahl der Transaktionen im Jahr 2020 Stadt Anzahl Berlin 927 Duisburg 698 Essen 559 Köln 537 Dortmund 517

„Regionale und überregionale Kapitalanleger schätzen die positiven sozioökonomischen Entwicklungen und die nach wie vor moderaten Kaufpreise“, erläutert Stefan Braun, Leiter Wohn- und Geschäftshäuser bei Engel & Völkers Commercial Essen. Während der Markteinstieg bei Anlageimmobilien in einfachen Lagen wie Altenessen Süd bereits für 700 Euro/m² möglich sei, müssten Investoren in sehr guten Lagen wie Heidhausen oder Schur bis zu 2.100 Euro/m² kalkulieren.Die durchschnittliche Angebotsmiete in Bestandsimmobilien habe bei einem aktuellen Leerstand von 3,1 % im ersten Halbjahr 2021 stadtweit bei 7,80 Euro/m² (+ 4,0 %) gelegen. „Die höchsten Mieten werden derzeit in Rüttenscheid oder Bredeney mit bis zu 11,70 Euro/m² in der Spitze aufgerufen“, berichtet Braun. Die niedrigsten Mieten werden seinen Ausführungen zufolge mit 5,10 Euro/m² im Stadtkern registriert, allerdings reiche die Spanne dort mittlerweile bis zu 10,90 Euro/m². Insgesamt weise in dieser mittleren Lage die Steigerung um + 6,7 % die größte Veränderung auf.„Investoren erkennen zunehmend die Wertentwicklungspotenziale in der Stadt, so dass die Nachfrage mittelfristig hoch bleiben wird“, hebt der Marktexperte hervor. Dies beträfe vor allem die nördlichen Stadtteile, aber auch im Süden seien Kaufpreise vom 20-Fachen der Jahresnettokaltmiete vergleichsweise attraktiver als in Metropolen wie Köln oder Düsseldorf.