Essen: Hochtief verkauft neue Brenntag-Zentrale „House of Elements“

House of Elements

Die Rück Immobilien GmbH & Co. Neue Mitte KG hat das zukünftige Gebäude der zentralen Hauptverwaltung des im MDAX gelisteten Brenntag-Konzerns von Hochtief Projektentwicklung erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Wir freuen uns sehr, dass wir ein so modernes und hochwertiges Gebäude mit einem so guten Mieter in unserer Heimatstadt Essen erwerben konnten.“, sagen Ute Kröger-Rück und Franz-Josef Kröger, „Den Baufortschritt des “House of Elements“ haben wir bereits seit der Entstehung der Baugrube verfolgt.“



Das “House of Elements“ ist ein im Bau befindliches Bürogebäude in bester Lage in Essen-Rüttenscheid. Das Projekt umfasst eine oberirdische Bruttogeschossfläche von 20.000 m², es bietet Platz für ca. 600 - 750 Arbeitsplätze und beinhaltet neben den Büroflächen auch ein Mitarbeiter-Restaurant sowie eine Tiefgarage mit 258 Pkw-Stellplätzen. Die Fertigstellung ist für Ende September 2017 geplant. Es wird eine Zertifizierung für grünes Bauen nach dem LEED-Gold Standard angestrebt. Die Bauausführung erfolgt durch Hochtief Building als Generalunternehmer. Mit der Fertigstellung des Projekts wurde die Teamrheinrhur Projektentwicklung GmbH beauftragt.