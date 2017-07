Essen: Gutes Halbjahresergebnis auf dem Büromarkt

Der Essener Büromarkt kann den Schwung aus dem starken ersten Quartal mitnehmen und erzielt mit 54.000 m² ein insgesamt sehr ordentliches Halbjahresergebnis. Damit kann auch das verhaltene Vorjahresresultat um ganze 42 % übertroffen werden. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

.

„Eine Großanmietung von Thyssenkrupp über 12.200 m² am Essener Hauptbahnhof aus dem ersten Quartal legt dabei die Grundlage für den erfreulichen Zwischenstand„, erläutert Amedeo Augenbroe, Essener Niederlassungsleiter der BNP Paribas Real Estate GmbH [Essen: ThyssenKrupp mietet 12.200 m² im Relling Haus]. Insgesamt ist die Nachfrage am Markt breit aufgestellt und das Ergebnis wird von mehreren Abschlüssen in den unterschiedlichen Größenklassen getragen.



Moderner Leerstand rückläufig, Spitzenmiete bleibt stabil

Die zuletzt gestiegenen Leerstände konnten im zweiten Quartal des Jahres wieder leicht abgebaut werden. Nachdem in den letzten Quartalen mehrere Objekte freigezogen wurden oder nach umfangreichen Refurbishments wieder dem Markt zugeführt werden konnten, reduzierte sich zuletzt vor allem wieder der moderne Leerstand. Die Spitzenmiete ist im Vergleich zum Vorjahr um 7 % auf 15 Euro/m² gestiegen und sollte im Jahresverlauf stabil bleiben. Sie wird für moderne und hochwertige Büroflächen erzielt.



Positive Aussichten für das Gesamtjahr

„Nachdem der Jahresauftakt schon sehr erfreulich verlaufen ist und auch im zweiten Quartal der Markt recht dynamisch agierte, sind die Aussichten für die zweite Jahreshälfte weiter positiv. Insgesamt ist ein Gesamtjahresergebnis wahrscheinlich, das über der 100.000-m²-Schwelle liegen dürfte“, sagt Amedeo Augenbroe.