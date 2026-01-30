Neuer Ankermieter
Essen: ETL Freund & Partner zieht in The Grid
Die Steuerberatung ETL Freund & Partner wird Ankermieter im Essener „The Grid“. Die Kanzlei hat sich rund 5.700 m² Bürofläche in dem Bürogebäude in der Kruppstraße 4 gesichert. BNP Paribas Real Estate war beratend und vermittelnd tätig.
Eigentümer des Büroturms im Südviertel ist der von Wealthcap gemanagte Fonds Wealthcap Spezial-AIF 3 [wir berichteten], der sich im vergangenen Jahr schon über die erfolgreiche Verlängerung der beiden Ankermieter Schenker und Deutsche Bahn freuen konnte [wir berichteten]. Die Mietverträge über insgesamt knapp 8.500 m² wurden für jeweils sechs Jahre verlängert.
Das DGNB-Platin-zertifizierte Gebäude The Grid bietet auf rund 20.000 m² Platz für etwa 900 Arbeitsplätze und zeichnet sich durch seine strategisch günstige Lage am Hauptbahnhof der Ruhr-Metropole aus.