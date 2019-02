Malteser Hilfsdienst sichert sich 500 m² Bürofläche in Essen

Der Malteser Hilfsdienst e.V. hat ca. 500 m² Bürofläche an der Altendorfer Straße 97-101 in Essen angemietet. Der neue Mieter sicherte sich die Flächen langfristig, um seine Bürosituation zu optimieren, zudem überzeugte die Anbindung der Immobilie. In den vergangenen Monaten wurde das Objekt revitalisiert und umfangreich modernisiert, so dass außergewöhnliche Loftflächen geschaffen wurden. Eigentümer des Objekts ist ein privater Investor. Die Cubion Immobilien AG stand beratend zur Seite.

.