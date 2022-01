Die skandinavische Kaffeehauskette Espresso House übernimmt die zuvor von Starbucks betriebenen Flächen am Hamburger Gänsemarkt 21-23. Die Mietfläche in markanter Innenstadtlage umfasst rund 250 m² und wird von einer privaten Gesellschaft vermietet. Ab dem Frühjahr 2022 wird Espresso House damit mit 14 Cafés in der Hansestadt präsent sein. CBRE war

[…]