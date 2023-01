Die schwedische Kaffeehauskette Espresso House eröffnet am Kornmarkt 8 in Göttingen eine neue Filiale. Vormieter am Standort war das Fachgeschäft Betten-Heller. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig. Das Ladenlokal mit über 135 m² Verkaufsfläche wird in den kommenden Monaten zum Café umgebaut und voraussichtlich im Sommer

[…]