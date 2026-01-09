ESPG vermietet 800 m² im Science Park Campteq an DMSZ

Die European Science Park Group (ESPG) hat im Science Park Campteq in Griesheim bei Darmstadt eine weitere Neuvermietung abgeschlossen. Neuer Mieter ist die Deutsche Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft mbH. Der Mietvertrag umfasst rund 800 m² Bürofläche. Damit setzt sich die positive Vermietungsentwicklung des Areals mit insgesamt etwa 13.500 m² Mietfläche fort.

Die Flächen wurden im Zuge der Vermietung umfassend modernisiert. Erneuert wurden unter anderem Oberböden, Wände, Decken, Beleuchtung, Sanitärbereiche und Küchen. Ergänzend wurde ein barrierefreies WC mit Dusche realisiert. Die Maßnahmen dienen der funktionalen und zeitgemäßen Ausrichtung der Flächen für wissensintensive Nutzungen.



Der Science Park Campteq ist auf Unternehmen aus Forschung, Technologie und wissensbasierten Dienstleistungen ausgerichtet. In den vergangenen Jahren wurde das Areal durch gezielte Investitionen schrittweise zu einem Science Park weiterentwickelt. Die Lage in Griesheim bei Darmstadt, die Nähe zur TU Darmstadt sowie die Verkehrsanbindung bilden dabei zentrale Standortfaktoren.



Mit der Ansiedlung der DMSZ gewinnt der Standort ein etabliertes, eigentümergeführtes Unternehmen, das seit mehr als 20 Jahren in der Region aktiv ist. Die Neuvermietung bestätigt das Nutzungskonzept des Science Parks und die strategische Ausrichtung auf langfristig orientierte Mieter aus qualitäts- und wissensorientierten Branchen.