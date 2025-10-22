ESPG vermietet 5.000 m² in Hallbergmoos und Köln

Die ESPG AG hat zwei langfristige Mietverträge über insgesamt 5.000 m² abgeschlossen. SupplyOn bleibt dem Standort Aero in Hallbergmoos treu, während sich GM Immobilienkonzept neu im Science Park North43 in Köln ansiedelt.

.

Der neue, fünfjährige Mietvertrag mit SupplyOn tritt am 1. Januar 2026 in Kraft und umfasst eine Mietfläche von rund 4.720 m². Dies entspricht etwa 30 Prozent der Gesamtfläche des Science Parks Aero49. Der Vermietungserfolg steht exemplarisch für die hohe Mieterbindung, die Science Parks als Assetklasse auszeichnet. Der Standort in Hallbergmoos umfasst insgesamt 15.273 m² Mietfläche, liegt in unmittelbarer Nähe zum Münchener Flughafen, verfügt über eine eigene Kantine und befindet sich direkt an der O2-Surftown. SupplyOn ist ein international etabliertes Supply-Chain-Netzwerk, das über 140.000 Partner weltweit vernetzt und digitale Lösungen zur Steuerung der gesamten Lieferkette anbietet.



GM Immobilienkonzept mietet ab dem 1. Januar 2026 rund 264 m² im Science Park North43 an. Als technischer Immobiliendienstleister ist das Unternehmen auf die Verwaltung und Betreuung gewerblich genutzter Immobilien spezialisiert und bietet maßgeschneiderte Lösungen für den laufenden Betrieb. Der Standort im Kölner Norden überzeugt durch moderne Infrastruktur, flexible Nutzungsmöglichkeiten sowie zahlreiche Ausstattungsmerkmale für eine hochwertige Büro- und Konferenznutzung. Die innere Funktionalität ermöglicht ein hohes Maß an individueller Raumgestaltung. Der Science Park liegt nur wenige Autominuten von den Autobahnen A1 und A59 entfernt und verfügt über eine direkte ÖPNV-Anbindung. Naturnahe Freizeitmöglichkeiten wie der nahegelegene Fühlinger See steigern zusätzlich die Standortqualität.



„Die beiden Vermietungserfolge unterstreichen einmal mehr die Attraktivität unserer Standorte. Mit SupplyOn setzen wir die erfolgreiche Zusammenarbeit fort, gleichzeitig heißen wir GM Immobilienkonzept als neuen Mieter herzlich willkommen. Das Interesse an unseren Standorten ist weiterhin hoch: Moderne und hochwertige Flächen in Science Parks sind stark nachgefragt und wir sind in der Lage, flexibel und schnell auf Mieterwünsche reagieren zu können. Deshalb sind wir zuversichtlich, schon bald weitere Mietvertragsabschlüsse bekannt geben zu können“, sagt Markus Drews, Vorstand der ESPG AG.