ESPG verlängert Vertrag über 400 m² im Aero49 in Hallbergmoos

Silicon Labs setzt weiter auf den Standort Hallbergmoos: Das US-Technologieunternehmen verlängert seinen Mietvertrag über 400 m² im Science Park Aero49 um fünf Jahre. Damit bleibt einer der international geprägten Mieter dem innovationsorientierten Campus in unmittelbarer Nähe zum Münchner Flughafen treu. Für Eigentümer ESPG ist die Entscheidung ein klares Signal für die Standortqualität und die langfristige Attraktivität des technologieorientierten Umfelds.

„Die Vertragsverlängerung mit Silicon Labs bestätigt die hohe Qualität und Attraktivität unseres Science Park Aero49. Hallbergmoos bietet technologieorientierten Unternehmen ein Umfeld, das langfristige Planungssicherheit mit exzellenter Infrastruktur verbindet. Silicon Labs steht exemplarisch für die internationale, technologiegetriebene Mieterstruktur, für die dieser Standort entwickelt wurde“, sagt Drews, Vorstand der ESPG AG.



Der Science Park Aero49 umfasst eine Gesamtmietfläche von 15.273 m² und ist auf die Anforderungen technologieorientierter Unternehmen ausgerichtet. Die unmittelbare Nähe zum Münchner Flughafen gewährleistet eine hervorragende internationale Anbindung. Ergänzt wird das Standortkonzept durch eine eigene Kantine sowie die direkte Lage an der O₂ Surftown.