ESPG schreibt wieder schwarze Zahlen im ersten Halbjahr 2025

Die European Science Park Group (ESPG AG) ist im ersten Halbjahr 2025 operativ in die Gewinnzone zurückgekehrt. Trotz rückläufiger Mieteinnahmen stiegen der Rohertrag und das Konzernergebnis, was ein Zeichen für die gestiegene Effizienz und die stabile Portfoliostruktur ist.

.

Die Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung beliefen sich im ersten Halbjahr 2025 auf 7,6 Mio. Euro (minus 4,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Dank Effizienzsteigerungen stieg der Rohertrag jedoch deutlich – um 43,1 % auf 5,0 Mio. Euro (H1 2024: 3,5 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag mit 0,2 Mio. Euro leicht im positiven Bereich, ebenso das Konzernergebnis mit 0,1 Mio. Euro. Damit erreicht ESPG erstmals seit Dezember 2022 wieder ein ausgeglichenes Ergebnis in der Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS.



„Nach zwei herausfordernden Jahren haben wir den finanziellen Turnaround erreicht. Durch massive Entlastung auf der Zinsseite haben wir seit langer Zeit wieder ein ausgeglichenes Konzernergebnis vorlegen können. Dies gründet auf der erfolgreichen Geschäftsentwicklung, die sich auch in unserem operativen Ergebnis widerspiegelt“, erläutert Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG. „Wir haben uns in einem anspruchsvollen Umfeld behauptet und gezeigt, dass unser Geschäftsmodell funktioniert – mit Fokus auf langfristige Wertschöpfung, stabile Mieterbeziehungen und eine nachhaltige Entwicklung unserer Science Parks.“



Die Bilanz spiegelt die erfolgreiche Umsetzung der im Januar 2025 abgeschlossenen Finanzrestrukturierung wider. Das Eigenkapital lag zum 30. Juni 2025 bei 82,1 Mio. Euro – ein Plus von rund 3,3 % gegenüber dem Stand zum 31. Dezember 2024. Die Verschuldungsquote (LTV) blieb mit 58,6 % stabil.



„Die positive Entwicklung zeigt sich nicht nur in den Zahlen, sondern auch im Portfolio“, ergänzt Markus Drews, Vorstand der ESPG AG. „Wir sehen an mehreren Standorten eine erfreuliche Dynamik – neue Mietverträge, laufende Investitionen und ein wachsendes Interesse von technologieorientierten Unternehmen. Das bestärkt unsere Strategie, gezielt in Science Parks zu investieren, die das Rückgrat der deutschen Innovationslandschaft bilden.“



Nach der abgeschlossenen Restrukturierung konzentriert sich das Unternehmen nun auf weitere Effizienzsteigerung, Leerstandsabbau und gezielte Investitionen in die nachhaltige Entwicklung seiner Science Parks. Im Fokus des zweiten Halbjahres steht die weitere Optimierung des Portfolios und die Vermietung leerstehender Flächen.



Besonderes Potenzial bieten die Standorte AERO49 in Hallbergmoos, campteq in Griesheim, the fourty-five in Hattingen und NORTH43 in Köln. Die Science Parks bieten forschungs- und technologieorientierten Unternehmen maßgeschneiderte Flächen an attraktiven Standorten in einem inspirierenden Umfeld.