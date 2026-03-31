ESPG kehrt in die Gewinnzone zurück

Die European Science Park Group (ESPG AG) erreichte im Jahr 2025 ein positives Konzernergebnis und kehrt damit nach den Herausforderungen der vergangenen Jahre zum ersten Mal seit 2022 in die Gewinnzone zurück. Dabei konnte die Gesellschaft ihre Ergebniskennzahlen deutlich verbessern und zugleich die Resilienz ihres Science Park-Portfolios in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld unter Beweis stellen.

.

„Nach zwei herausfordernden Jahren haben wir den finanziellen Turnaround erreicht. Sowohl die deutliche Entlastung auf der Zinsseite als auch die stabile operative Entwicklung haben dazu beigetragen, dass die ESPG nach Erreichen des Break-Evens zum Halbjahr 2025 jetzt auch für das Gesamtjahr 2025 ein ausgeglichenes Konzernergebnis vorlegen kann“, erläutert Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG. „Diese Entwicklung ist das Ergebnis unserer konsequenten, erfolgreichen operativen Arbeit und der Entlastungen auf der Finanzierungsseite. Wir haben uns in einem anspruchsvollen Umfeld behauptet und gezeigt, dass unser auf Science Parks fokussiertes Portfolio auch unter schwierigen Marktbedingungen robust und leistungsfähig ist. Für das Jahr 2026 erwarten wir in den ersten Monaten einen höheren Leerstand im Zusammenhang mit dem bestehenden Investitionsbedarf in unserem Immobilienbestand. Dieser eröffnet uns zugleich die Möglichkeit, gezielt Wertsteigerungspotenziale in unserem Science Park-Portfolio zu realisieren.“



Die um Sondereffekte bereinigten Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 15,9 Mio. Euro (Vorjahr: 16,4 Mio. Euro). Damit zeigt sich eine insgesamt stabile operative Entwicklung. Getrieben durch die deutlich gesunkenen Finanzierungskosten verbesserte sich das Konzernergebnis signifikant auf 0,5 Mio. Euro nach -24,8 Mio. Euro im Vorjahr. Damit erzielt ESPG erstmals seit 2022 für das Gesamtjahr 2025 wieder ein positives Jahresergebnis in der Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS, nachdem im ersten Halbjahr 2025 bereits eine „schwarze Null“ erreicht wurde.



Die vorgelegte, vorläufige Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt die Erfolge der zuletzt vorgelegten Halbjahreszahlen. Das Eigenkapital erhöhte sich zum 31. Dezember 2025 auf 83,1 Mio. Euro nach 79,5 Mio. Euro im Vorjahr – ein Plus von rund 4,6 %. Die Verschuldungsquote (Loan-to-Value, LTV) lag bei 58,3 % (Vorjahr: 57,3 %) und spiegelt eine insgesamt solide Finanzstruktur wider. Damit zeigt die ESPG eine insgesamt robuste Entwicklung in einem anhaltend volatilen Marktumfeld.



Der Wert des Immobilienportfolios blieb mit 214,5 Mio. Euro nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreswert von 214,6 Mio. Euro und unterstreicht die Wertstabilität des Portfolios. Diese Entwicklung ist insbesondere auf die Qualität der Standorte in etablierten Science Clustern sowie die Fokussierung auf technologie- und forschungsnahe Mieter zurückzuführen.



Die dargestellten Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 basieren auf bereinigten („adjusted“) Zahlen, bei denen wesentliche Einmaleffekte bereinigt wurden. Dies betrifft insbesondere Effekte aus einer Einmalzahlung (Pönale) eines Mieters in Höhe von 2,8 Mio. Euro sowie Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von rund 0,9 Mio. Euro. Die Vergleichszahlen für das Jahr 2024 werden auf pro-forma-Basis dargestellt und beinhalten Effekte aus Restrukturierungsmaßnahmen.



Alle Kennzahlen sind vorläufige Geschäftszahlen der Gesellschaft, deren Testierung durch den Wirtschaftsprüfer für das dritte Quartal 2026 erwartet wird.



Stabiler Ausblick 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die ESPG eine solide operative Entwicklung in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld. Mieterabgänge, die bereits im vierten Quartal 2025 erfolgt sind, werden im Jahr 2026 zu erhöhtem Investitionsbedarf führen. Gleichzeitig wurden in der Vorvermietung freiwerdender Flächen gute Fortschritte erzielt. Darüber hinaus konnte ESPG im laufenden Geschäftsjahr bereits mehrere neue Mietverträge mit namhaften Unternehmen wie Silicon Labs und Helmsauer abschließen sowie zusätzliche Flächen im Science Park Ulm vermieten. Damit sieht sich ESPG gut positioniert, die nächste Phase der Portfolioentwicklung und Wertsteigerung gezielt voranzutreiben und erwartet zeitnah weitere Mietvertragsabschlüsse mit in Summe mehreren tausend Quadratmetern.