Eskil Eggers und Oliver Szymanski gründen Maklerfirma EstateHub

Eskil Eggers (33) und Oliver Szymanski (38) haben die Maklerfirma EstateHub GmbH gegründet. Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit: Vermietung und Verkauf von Industrieliegenschaften, Grundstücken sowie wohnwirtschaflich genutzter Investments.

.

Die beiden Geschäftsführer haben sich durch ihre jahrelange Tätigkeit in der Immobilienbranche, bei großen Immobilienberatungshäusern und Family Offices ein umfassendes Netzwerk erarbeitet, welches Sie nun ihren Kunden in Form ihrer Schnittstelle EstateHub an die Hand geben möchten. „Wir wollen die Vorstellungen und Wünsche unserer Kunden gemeinsam mit ihnen umsetzen – individuell, persönlich und auf Augenhöhe“, so Eskil Eggers.



„Lösungen finden, die nicht von der Stange sind und flexibel auf die Anforderungen des Kunden eingehen - bei jedem Objekt, an jedem Standort, das ist unsere Stärke“, ergänzt Oliver Szymanski.



Mit dem Fokus auf die Bereiche Logistik und Wohnungswirtschaft will das neue Maklerhaus zudem Personengruppen zusammenbringen, die bisher noch nicht über eine Zusammenarbeit und gemeinsame Ziele gesprochen haben.