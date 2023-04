ESG+R wie Resilienz als Imperativ für die Immobilienbranche

Sebastian Kohts

© Adrian Abel / WiredScore

Warum wir als Branche die Widerstandsfähigkeit von Immobilien ernst nehmen und aktiv vorantreiben sollten. Ein Gastbeitrag von Sebastian Kohts, Geschäftsführer von WiredScore.

Wie fragil die Welt ist, in der wir leben, wurde uns in den letzten Jahren drastisch vor Augen geführt: Eine weltweite Pandemie, der Ukraine-Krieg sowie die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen West und Ost sind nur drei der zahlreichen Faktoren, die unser Leben erschüttern. Doch die vielleicht größte und nachhaltigste Krise der kommenden Jahre und Jahrzehnte dürfte der menschengemachte Klimawandel sein.



Der 6. Sachstandsbericht des Weltklimarates „Minderung des Klimawandels“ (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) von April 2022 hat es erneut belegt: Die Treibhausgasemissionen sind auch in den letzten zehn Jahren gestiegen: Sie haben mit etwa 1,3 Prozent pro Jahr zwar etwas weniger stark als im vorigen Jahrzehnt (2,1% pro Jahr) zugelegt, liegen jedoch immer noch höher als jemals zuvor. Jede Branche trägt ihren Teil zu den klimaschädlichen CO2-Emissionen bei, allen Klimaschutzmaßnahmen und -bemühungen zum Trotz.



Klimawandel als Chance betrachten, unseren Teil zur Lösung beizutragen

Die Immobilienbranche ist einer der größten Verursacher der weltweiten Kohlenstoffemissionen. Diese Erkenntnis ist zweifelsohne eine bittere Pille und gleichzeitig die Chance, ins Handeln zu kommen. Noch ist es nicht zu spät! Die zitierte IPCC-Studie besagt auch, dass das ehrgeizige 1,5 Grad-Ziel bis 2100 noch erreichbar ist. Dafür bedarf es allerdings einer sofortigen globalen Trendwende, um tiefgreifende Treibhausgas-Minderungen über alle Regionen und Sektoren hinweg zu reduzieren. Für unsere Branche ist es die Chance, sich endlich zusammenzuschließen und unseren Teil dazu beizutragen, die Emissionen so weit wie möglich zu reduzieren.



Ein Rahmen, der Eigentümer und Immobilienbetreiber darin unterstützt, geeignete Initiativen zu priorisieren und Fortschritte zu messen, stellt die Einbindung von ESG in die Unternehmensstrategie dar. Doch wird ESG allein nicht ausreichen, den Immobiliensektor auf potenzielle Schocks und die damit verbundene notwendige Flexibilität vorzubereiten. Sie müssen um einen vierten, die Resilienz, erweitert werden. Doch warum Resilienz? Die Antwort auf diese Frage ist erschreckend und simpel zugleich: Weil wir die dramatischen Folgen des Klimawandels nicht verhindern, sondern im besten Fall abfedern können.



Nur widerstandsfähige Immobilien sind auch langfristig zukunftstauglich

Experten sind sich einig, dass Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen, Stürme oder Dürren in Zukunft häufiger und in heftigerer Form auftreten werden. Immobilien müssen daher so geschaffen werden, dass sie diesen Ereignissen standhalten können. Es gilt aber auch, das Ausmaß und die Geschwindigkeit von notwendigen Veränderungen möglichst gering zu halten. Die Resilienz von Immobilien bezieht sich daher auf drei Hauptbereiche: auf die Fähigkeit von Gebäuden,



1) gegen die Folgen von Umwelteinflüssen gewappnet zu sein,

2) sich an gesellschaftliche Entwicklungen anpassen zu können,

3) dem Tempo des technologischen Fortschritts standzuhalten.



Dabei geht es zunächst um die physische Widerstandsfähigkeit von Gebäuden. Die zentrale Frage ist, ob die Infrastruktur als solches globalen Herausforderungen wie Stromausfällen und extremen Wetterlagen gewachsen ist. Dazu gehören unter anderem auch Maßnahmen zum Schutz vor Überschwemmungen oder eine Notstromversorgung für kritische Systeme.



Resilienz bezieht sich aber auch auf die Frage, wie gut ein Gebäude gewappnet ist, um sich zügig an gesellschaftliche Veränderungen anpassen zu können. Ein Beispiel dafür ist der Wandel hin zu flexiblen Arbeitsmodellen, die durch die Corona-Pandemie einen wahren Schub erfahren haben. Um diese Form des Arbeitens zu ermöglichen, mussten relativ zügig Cloud-basierte Technologien in der gesamten IT-Infrastruktur eingesetzt werden.



Und nicht zuletzt sind widerstandsfähige Gebäude solche, die auch dem Tempo des technologischen Fortschritts standhalten können. Ansonsten wächst das Risiko, dass die darin verbaute Technologie schnell veraltet, nicht nachgerüstet werden kann und somit nicht mehr funktionsfähig ist. Das ist beispielsweise der Fall, wenn eine gebäudeinterne Mobilfunklösung nicht auf 5G umgestellt werden kann.



Widerstandsfähige Immobilien bieten Schutz gegen Vermögensverfall

ESG+R-Ziele erhöhen den Druck auf Eigentümer und Betreiber von Gewerbeimmobilien, nachzuweisen, dass diese nicht als leere Versprechungen daherkommen, sondern, dass sie sie auch tatsächlich erreichen wollen. Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass Daten falsch gemeldet oder diese nicht zur Ergebnisoptimierung genutzt werden, sind erheblich. Moderne Technologie, die Informationen sammelt, um bessere Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, ist hierfür der Dreh- und Angelpunkt. Neue Gebäude sind heutzutage so komplex, dass es ohne moderne Technologie unmöglich ist, alle verfügbaren Parameter zu überwachen, geschweige denn, die zahlreichen miteinander verknüpften Systeme in Echtzeit zu optimieren. Wichtig ist, dass wir als Branche das Thema Resilienz von Immobilien aktiv angehen. Wir als Branche müssen von uns aus Immobilien bereitstellen, die sowohl mit minimalen Emissionen betrieben werden können als auch den Folgen des Klimawandels gewachsen sind. Ansonsten stehen wir über kurz oder lang mit gestrandeten Vermögenswerten da, die nicht veräußerbar, unbrauchbar und letztendlich wertlos sind.