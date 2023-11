Eschborner Aera füllt sich weiter

Das im Besitz von EPISO 5, einem von Tristan Capital Partners gemanagten Fonds, und Silverton Asset Solutions befindliche Bürogebäude Aera in Eschborn füllt sich. Seit Jahresbeginn konnten drei weitere Mietabschlüsse vermeldet werden.

.

Zwei Flächen mit jeweils ca. 180 m² im 3.OG und 5.OG wurden ebenso an namenhafte Unternehmen vermietet wie die rund 430 m² mit zwei Dachterrassen umfassende siebte Etage. Das Gebäude weist nur noch wenige Restflächen in der Größenordnung von ca. 170-350 m² auf, Dachterrassen inklusive.



Savills ist exklusiv mit einem Alleinvermietungsauftrag beauftragt und vermietet die Büroflächen in der Frankfurter Straße 63-69 in enger Abstimmung mit Silverton Asset Solutions GmbH, die als Asset Manager für den Eigentümer auftritt.



„Eschborn bildet als Teilmarkt die Brücke zu Frankfurt und hat sich als wichtiger Büro- und Gewerbestandort im Rhein-Main-Gebiet etabliert. Die urbane Infrastruktur vor Ort sowie die rundum sanierten und flexibel aufteilbaren Räumlichkeiten machen das Aera zu einer gefragten Adresse bei Unternehmen. Wir freuen uns über den erfolgreichen Vermietungsstand“, so Christian Krieg, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Frankfurt.