Eschborn bekommt das zweite deutsche Hyatt House

Die Tinte unter den Verträgen ist trocken: Das erste Hyatt House hat im Düsseldorfer Andreas Quartier (Mühlenstraße 34) gerade erst seine Türen geöffnet, da steckt bereits das zweite in der Pipeline. Die Benchmark Real Estate Development GmbH wird das zweite Hyatt-Longstay-Haus realisieren, und zwar im unmittelbaren Dunstkreis der Finanzmetropole Frankfurt, konkret auf ihrer im August erworbenen Liegenschaft in Eschborn [Benchmark plant Longstay-Hotel in Eschborn]. Langfristiger Vertragspartner ist der Hotelbetreiber HR Group, für die das erste Hyatt House in der Rhein-Main-Region ein „Meilenstein darstellt“, da es auch der erste Franchisevertrag des Unternehmens mit Hyatt ist.

.

Auf dem Grundstück in der Frankfurter Straße 77 werden auf einer BGF von 8.900 m² rund 190 Zimmer entstehen, die in drei Ausstattungskategorien auf Longstay-Gäste zugeschnitten werden. Das Gros der Zimmer hält eine eingerichtete und funktionsfähige Küchenzeile vor. Ein hoteleigener Mini-Supermarkt offeriert die zur Selbstzubereitung von Speisen benötigten Lebensmittel. Zudem sind oberirdisch 90 Pkw-Stellplätze vorgesehen. Die Eröffnung ist nach derzeitigem Planungsstand für das vierte Quartal 2019 geplant.



Guido Fredrich, Regional Vice President Real Estate & Development bei Hyatt, gibt sich zuversichtlich, mit der Entscheidung für das Rhein-Main-Gebiet, eine kluge Wahl getroffen zu haben. Das Konzept Hyatt House hatte Hyatt Hotels 2012 aus der Taufe gehoben – und sich mit der Multiplikation auf 75 Standorte bevorzugt auf die USA und Puerto Rico fokussiert.