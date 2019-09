Revcap-Joint-Venture veräußert Eschborner AHA7

Ein von Revcap geführtes Joint Venture hat die Gewerbeimmobilie AHA7 an Barings im Namen eines seiner verwalteten Konten verkauft. Barings übernimmt die Value-Add-Immobilie in der Alfred-Herrhausen-Allee in Eschborn bei Frankfurt im Rahmen einer Off-Market-Transaktion.

.

Der Immobilienkomplex aus den 90er-Jahren besteht aus einem achtstöckigen Büroobjekt, einem ehemaligen Schulungsgebäude, welches zukünftig auch einer Büronutzung zugeführt wird, sowie einem Büro- und Technikgebäude, das langfristig an die Deutschen Telekom vermietet ist. Die Mietfläche beläuft sich auf insgesamt rund 30.000 m². Zudem bietet das Grundstück weiteres Entwicklungspotential.



Revcap hatte das Gebäude im Jahr 2016 als Teil einer Portfoliotransaktion mit insgesamt 13 Objekten erworben – zu diesem Zeitpunkt war es noch vollständig an die Deutsche Telekom vermietet. Noch im selben Jahr erfolgte eine Mietvertragsprolongation mit der Deutschen Telekom für das Büro- und Technikgebäude und eine vorzeitige Auflösung des Mietvertrages für das Bürogebäude. Parallel konnte ein neuer Mietvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) über 6.400 m² abgeschlossen werden.



„Innerhalb von zwei Jahren haben wir für das AHA7 mit der Telekom und der BImA zwei langfristige und bonitätsstarke Mietverträge abgeschlossen. Im Zuge der Mietvertragsauflösung konnten wir attraktivere Flächenzuschnitte für eine künftige Multi-Tenant-Struktur realisieren. Wir übergeben Barings einen Gebäudekomplex in ausgezeichneter Lage und mit großem Potenzial in den Bestandsgebäuden sowie in einer Bauerserve für weitere Wertsteigerung“, sagt Matthias Wilke, Deutschlandgeschäftsführer von Revcap.



„Wir freuen uns über diesen vertrauensvollen Ankauf nach einer kurzen Due Dilligence und Verhandlungsphase. Wir können das Objekt nun sehr kurzfristig in dem sich weiter positiv entwickelnden Teilmarkt repositionieren und werden dafür größere Investitionen vornehmen. Wir werden ebenfalls untersuchen, welche zusätzlichen Bebauungsmöglichkeiten möglich sind und Sinn machen “, ergänzt Christoph Wittkop, Geschäftsführer und Real Estate Country Head – Germany bei Barings.



Die Immobilie liegt in der Alfred-Herrhausen-Allee 7 mitten im Büroteilmarkt Eschborn-Süd vor den Toren der Stadt Frankfurt. Über die fußläufig erreichbare S-Bahn-Station Eschborn Süd ist das Objekt optimal an den ÖPNV angeschlossen. Von hier aus sind es nur wenige Minuten bis in die Frankfurter Innenstadt.