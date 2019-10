Es geht nur im Konsens: Entwicklung neuer Gewerbegrundstücke in Bayern

Florian Stork

© Chris Marxen

Aus der Citylage in die Peripherie verdrängt, sollten Immobilieninvestoren, Projektentwickler und Gemeinden bei Ansiedlungsprozessen von Industrie und Gewerbe verstärkt von Anfang an am selben Strang ziehen.

.

Immer mehr Menschen siedeln sich in Deutschland an, Metropolen wachsen zugunsten der Landbevölkerung, das veränderte Endkonsumentenverhalten durch die Internetnutzung befeuert den Online-Handel. High-Tech-Branchen wie Automotive und Logistik erfinden sich neu.



Bayerische Top-Standorte

Vieles ist im Umbruch. Das gilt auch für Ansiedlungsprozesse an den bayerischen vier Top-Regionen für Gewerbe. In München, Ingolstadt, Regensburg und Nürnberg herrscht seit Jahren Mangelware bei Neuausweisung von Grundstücken für die Ansiedlungen von Unternehmen aus Industrie und Logistik, die sich entweder für die Zukunft rüsten wollen und neu aufstellen müssen oder die sich neu gegründet haben. Anders als beispielsweise im Ruhrgebiet stehen an den Top-Standorten in Bayern sehr wenige bis keine Innenstadt-nahen Brachflächen zur Revitalisierung für das Gewerbe und die Industrie zur Verfügung, da sie in den vergangenen Jahren vor allem zur Entwicklung von Wohnimmobilien umgenutzt wurden.



So rücken verstärkt periphere Lagen in den Fokus. Hier sind Gemeinden jedoch einerseits an Quoten für die Flächenversiegelung und andererseits an das Anbindungsgebot des Freistaats Bayern gebunden, welches im Grundsatz vorschreibt, dass neue Gewerbegebiete an Siedlungen angedockt werden müssen, um nicht der Zersiedelung Vorschub zu leisten. Die Nähe zu Siedlungen bringt jedoch für Unternehmen und Immobilieninvestoren, die ihnen die Standorte ermöglichen, nochmals weitere Auflagen mit sich.



Qualitativ hochwertige Ansiedlungen

Gemeinden achten verstärkt auf Unternehmen mit qualitativ hochwertigem Geschäftsinhalt. Daher stehen Gewerbeparks mit einem höheren Büroanteil, flexibleren und kleinteiligeren Flächen mit verschiedenen Nutzern sowie Unternehmen mit vielen kaufmännischen oder technisch orientierten Arbeitsplätzen und vor Ort abgeführten Gewerbesteuern in der Gunst der Gemeinden.



So wird die Ausweisung neuer GI-Gebiete mit 24-Stunden-Nutzung für Gewerbe, Produktion, Light Industrial und die Logistik immer seltener. Allerdings sollten die Gemeinden die drittgrößte Branche in Deutschland allgemein nicht verteufeln. Eine gut funktionierende Logistik ist einer der wichtigsten Faktoren in der Produktions- und Beschaffungs- sowie Lieferkette. Sei es beispielsweise im Pharma- und Medizin-Sektor, in der Automotive-Branche, in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, bei Gütern des täglichen Bedarfs sowie im Möbel- oder im Textilbereich.



Denn damit Medizin helfen kann, Lebensmittel zu einem schmackhaften Essen verarbeitet werden können – müssen sie verfügbar sein. Heute werden in den Logistikzentren deutlich mehr Werte geschöpft als früher. Auf Zwischenbühnen werden durch Hunderte von Arbeitskräften Mehrwertdienste verrichtet, Reifen auf Felgen gezogen, Kunststoffteile vormontiert oder Qualitätsprüfungen durchgeführt. So entstehen auch hier seit Jahren nicht nur insgesamt viel mehr, sondern auch qualitativ höherwertige Arbeitsplätze.



GI-Gebiete neu ausweisen

Damit die Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes nicht durch Proteste scheitert, ist es erforderlicher denn je, Kompromisse zu schließen. Ein erfolgreicherer Weg liegt im gemeinsamen Erarbeiten eines Gesamtziels von Anfang an. Wenn alle von vornherein konsensorientiert bei der Entwicklung eines GI-Gebietes an einem Strang ziehen – Kommunen und Gemeinden, Investoren und Projektentwickler sowie die vielfältigen Nutzer – bringt es für jeden Beteiligten einen Mehrwert.



Dafür sollten sich Käufer der Grundstücke auf die Wünsche und Vorstellungen der Gemeinde hinsichtlich des Nutzerkreises und der Bebaubarkeit einlassen und Geduld mitbringen. Es gibt genügend Betriebe, die sich an den vier bayerischen Top-Standorten z.B. auch mit eingeschränkten, bzw. üblichen Betriebszeiten zwischen 6 bis 20 Uhr ansiedeln möchten. Ein Standort muss also nicht mehr zwangsläufig eine 24-Stunden-Nutzung vorhalten, um als Investor und Projektentwickler nachhaltig interessant zu sein. Bezüglich der Geräuschentwicklung bei den Anlieferungen wird immer mehr das Thema E-Mobilität zum Tragen kommen, mit dem sich bereits einige Betriebe intensiv beschäftigen.



Und um den Zuschlag der Gemeinden und Kommunen im Wettbewerbsmarkt zu erhalten, sind mittelständische und gleichzeitig finanzstarke Investoren und Projektentwickler mit eigenem Team und kurzen Entscheidungsprozessen deutlich im Vorteil.



Und auch wenn Automatisierung und Digitalisierung eine immer größere Rolle im Immobiliengeschäft spielen, ist und bleibt die Branche ein Personengeschäft. Besonders bei komplexen Fragestellungen kann ein konsensorientierter Berater Dreh- und Angelpunkt beim Ausloten der Interessen und Übereinstimmungen der einzelnen Beteiligten sein, um ein Projekt erfolgreich zu gestalten.