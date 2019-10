Die Aedifica hat eine Vereinbarung zum Erwerb und Umbau eines Pflegewohnstifts in Kassel

abgeschlossen. Der „Wohnstift am Weinberg“ befindet sich in einem Wohngebiet im Zentrum von Kassel. Das bestehende Gebäude wurde 2001 zu einem Pflegewohnstift für Senioren umgestaltet. Der Standort

[…]