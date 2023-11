Die Erweiterung des Kaiserin-Augusta-Gymnasiums am Georgsplatz in der Innenstadt ist vollendet. Neben einer Mensa und Aula hat die Stadt Köln 26 weitere Unterrichtsräume, acht Betreuungsräume sowie Fachräume für IT, Zeichnen und Musik neu geschaffen. Damit wurden rund 3.500 m² zusätzliche Nutzfläche realisiert. Die Investition beträgt rund 30 Millionen Euro.

