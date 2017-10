Erwe positioniert Frankfurt Airport Center 1 neu

Frankfurt Airport Center 1

Die Erwe Immobilien GmbH hat den Auftrag zur Entwicklung des Frankfurt Airport Center 1 (FAC 1) erhalten. Auftraggeber ist ein Joint Venture zwischen Madison International Realty und Peakside Capital, welches die entsprechende Immobilie vom Publikumsfonds AIF der UBS Euroinvest erworben hat [Closing erfolgt: FAC I wechselt von UBS zu Peakside und Madison]. Rewe übernimmt die Aufgabe der Neupositionierung des FAC 1, das bei einer Mietfläche von ca. 50.000 m² neben Gastronomie- und Einzelhandelsflächen im Wesentlichen über Büro- und Konferenzräume verfügt. Der Auftrag umfasst ein Investitionsvolumen im deutlich zweistelligen Millionenbereich.

„Neben unseren Eigeninvestments, zuletzt bei der Übernahme der Postgalerie Speyer [Erwe möchte Postgalerie Speyer wieder flottmachen], oder als Partner für Joint Ventures stärken wir nun auch unser Dienstleistungsgeschäft“, sagt Erwe-Geschäftsführer Rüdiger Weitzel. „Unsere Erfahrungen und Kompetenz bei der Entwicklung von gewerblichen Flächen macht uns als Partner für Refurbishments und anspruchsvolle Redevelopments interessant.“ Das Immobilienunternehmen hat am Frankfurter Flughafen die Aufgabe erhalten, die Büro- und Konferenzflächen einem umfangreichen Refurbishment zu unterziehen, umfassend zu modernisieren und attraktiver zu gestalten.



Das FAC 1 am Hugo-Eckener-Ring 1 bietet beste Voraussetzungen für ein umfassendes Refurbishment, denn die Immobilie liegt inmitten des wahrscheinlich stärksten Verkehrszentrums Deutschlands. Es ist direkt an das Terminal 1 des Frankfurter Flughafens angebunden, an den ICE-Fernbahnhof, den Regional- und S-Bahnhof sowie die Autobahnen A3 und A5.



Das Gebäude verfügt über zwei Bürotürme mit flexiblen Mietflächen von 135 bis zu 3.000 m² zusammenhängend auf einer Ebene sowie einen großzügigen Lobby- und Veranstaltungsbereich mit zahlreichen Service- und Dienstleistungsangeboten. Neben einem modernen Conference Center ist dort bereits der „Airport Club“, einer der bedeutendsten Business Clubs Europas ansässig. Zentral eingebunden in die Airport City, bietet das FAC1 täglich 24 Stunden, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr seinen Mietern und Besuchern eine einzigartige Shopping-, Erlebnis- und Servicewelt. Die Nutzung wird mit dem Partner Fantastic Fox Capital Advisors GmbH neu ausgerichtet und der dort verantwortliche Geschäftsführer, Olaf Claessen, steuert die Bestandsmieter sowie die Vermietung der vakanten Flächen.



„Wir werden die Modernisierung der Technik, des Designs und auch die Ausstattung des FAC managen und für die bestehenden und zukünftigen Mieter einen höchst attraktiven, neuen Business- und Ambiente Standort realisieren“, so Weitzel weiter. Sämtliche Arbeiten werden im laufenden Betrieb durchgeführt.