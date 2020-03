Erwe Immobilien mit zweitem Investment in Krefeld

Nach ihrem ersten Investment in der St. Anton‐Straße/Friedrichstraße (C&A Haus) investiert die Erwe Immobilien AG nun bereits zum zweiten Mal in der Krefelder Innenstadt. Das Unternehmen hat gegenüber ein Grundstück in der Friedrichstraße 6-12 erworben, um dort die bestehende, nicht mehr nutzbare Altsubstanz abzureißen und neu zu bauen. Geplant ist ein Gebäude mit einer gemischten Nutzung bestehend aus Büros, Gastronomie, Einzelhandel und Wohnen. Insgesamt sollen rund 22 Mio. Euro investiert werden.

„Das Investment bietet für uns die ideale Möglichkeit, ein ganz eigenes und für Krefeld sinnvolles Konzept umsetzen zu können“, sagt Rüdiger Weitzel, Vorstand der Erwe Immobilien AG. „Darüber hinaus bestehen gute Synergien mit unserem direkt gegenüber liegenden Gebäude, wo wir neben Büros und Einzelhandel mit C&A als Hauptmieter über 420 Parkplätze in unserem gerade frisch renovierten Parkhaus anbieten können.“ Das Unternehmen erwirbt die Liegenschaft in der Friedrichstraße von Naxos Grundbesitz KG. Die Entwicklungszeit sowie den Neubau bis zur Fertigstellung veranschlagt die Erwe auf etwa 30 bis 36 Monate.



Das Unternehmen hatte bereits Mitte 2018 das Gebäude in der St. Anton‐Straße/Friedrichstraße übernommen und seitdem das Parkhaus saniert und modernisiert. Dieses Objekt verfügt über rund 11.000 m² Nutzfläche. Die Gesamtinvestition betrug hier rund 20 Mio. Euro.