Erwe füllt Postgalerie Speyer mit vier neuen Mietern

Die Erwe Immobilien AG hat in ihrer Postgalerie Speyer gleich vier Flächen mit insgesamt über 2.600 m² neu vermietet. Damit sinkt die Leerstandsquote von 26 Prozent auf 8 Prozent. Die Transformation einer ehemaligen Shopping-Immobilie in eine gemischt-genutzte multifunktionale Innenstadtimmobilie ist damit fast abgeschlossen.

.

Die größte Fläche hat ein Fitnessbetreiber gemietet, der ab 2024 auf rund 1.500 m² ein modernes Fitness-Center eröffnen wird. Die Laufzeit des Mietvertrags ist zunächst auf zehn Jahre plus Option vereinbart. Hierbei handelt es sich bei dem Mieter um einen der größten Fitnessbestreiber Europas.



Ein weiteres Highlight zieht 2024 mit dem Konzept „Wilma Wunder“ der Enchilada-Gruppe auf insgesamt ca. 900 m² im EG der Postgalerie ein. Damit bietet die Postgalerie ihren Besuchern ab dem kommenden Jahr die Möglichkeit sich zwischen den Einkäufen zu stärken und zu verweilen. Der Mietvertrag mit der Enchilada-Gruppe hat eine Laufzeit von 15 Jahren.



Ebenfalls Anfang 2024 wird eine weitere medizinische Einrichtung in der Postgalerie eröffnen. Auf einer Fläche von rund 230 m² entsteht eine Praxis für Neurologie. Bisher bietet die Postgalerie, die ursprünglich rein als Shoppingcenter mit einigen Büroflächen konzipiert worden war, schon eine moderne ca. 500 m² große Augenklinik.



Die Sparkasse Vorderpfalz erweitert ihr Serviceangebot im Erdgeschoss der Postgalerie am Postplatz 1. Während der Umbauphase ihres Sparkassenquartiers wird sie ab Juni 2024 etwa 500 m² Fläche für die Kundenbetreuung nutzen.



„Die umfangreiche Revitalisierung der Postgalerie befindet sich auf den letzten Metern“, sagt Erwe-Vorstand Rüdiger Weitzel. „Mit einer ausgewogenen Mischung aus Einzelhandel, Büros, einem Hotel, medizinischen Einrichtungen, Finanzdienstleister, attraktiver Gastronomie und einem großen Fitness-Club haben wir einen neuen Anziehungspunkt in der Stadtmitte von Speyer geschaffen“.