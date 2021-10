Erstmals wieder Großabschlüsse am Düsseldorfer Büromarkt

Der Flächenumsatz (Vermietung und Eigennutzung) im Düsseldorfer Büromarkt war im 3. Quartal mit knapp 109.300 m² Bürofläche besonders stark. Hauptursache für dieses Ergebnis ist die hohe Anzahl an Vermietungen im mittelflächigen Segment (1.000 bis 3.000 m²) und einige Großabschlüsse, berichtet Cushman & Wakefield.

.

Großanmietungen im 3. Quartal

Die größte Anmietung im 3. Quartal erfolgte durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) für das Hauptzollamt mit rund 12.600 m² im Neubauprojekt „Toniq1“ in der Wanheimer Straße 74a-b [wir berichteten]. Mit dem Baustart der neuen Hauptzentrale des Reiseveranstalters Alltours auf dem Grundstück am Mannesmannufer 3 gehen zudem 10.600 m² zur Eigennutzung in den Flächenumsatz ein [wir berichteten].



Insgesamt erreichte der Wert in den ersten drei Quartalen 2021 ein Volumen von rund 213.500 m². Über diesen Zeitraum hinweg ist die stärkste Anmietungsdynamik hinsichtlich der Flächenumsätze ganz klar den kleinteiligen Vermietungen bis 500 m² sowie den Büroabschlüssen im mittleren Größensegment zwischen 1.000 bis 3.000 m² zuzuschreiben. Rund zwei Drittel des gesamten Flächenumsatzes entfallen auf diese beiden Größenklassen.



„Erfreulicherweise kann der Düsseldorfer Büromarkt nun zum ersten Mal in diesem Jahr wieder größere Abschlüsse vorweisen. Mit Blick auf die Branchen verwundert es nicht, dass die öffentliche Verwaltung als größter Flächenabnehmer auftritt. Anmietungsentscheidungen werden hier häufig auch unabhängig von der aktuellen konjunkturellen Situation getroffen. Angesichts der weiterhin überschaubaren Anzahl an aktiven Großgesuchen halten wir bis zum Ende des Jahres nach wie vor an unserer Umsatzprognose knapp unterhalb von 300.000 m² fest“, kommentiert Luisa Rotthaus, Niederlassungsleiterin bei Cushman & Wakefield in Düsseldorf.



Leerstandsquote konstant

Die Büroleerstandsquote beträgt zum Ende des 3. Quartals knapp 6,9 Prozent und hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (6,8 Prozent) nur leicht erhöht. Insgesamt ist die Summe der verfügbaren und kurzfristig beziehbaren Büroflächen in den letzten zwölf Monaten um knapp drei Prozent auf rund 633.800 m² angestiegen.



Vorvermietungsquote in Projektentwicklungen hoch

In den ersten drei Quartalen des Jahres summiert sich das Bürofertigstellungsvolumen auf rund 96.000 m² und liegt somit knapp 24 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Bis zum Ende des Jahres werden – bei planmäßigem Baufortschritt – noch weitere rund 65.000 m² Bürofläche bezugsfertig, wovon bereits gut 83 Prozent an Nutzer vergeben sind. Insgesamt beläuft sich die Bürofertigstellungs-Pipeline in Düsseldorf (aktuelle Flächen im Bau) auf rund 271.200 m² bis 2024, wovon bereits gut 70 Prozent vermietet sind.



Durchschnittsmiete wieder im Aufwärtstrend

Die erzielbare Bürospitzenmiete liegt zum Ende des 3. Quartals bei monatlich 28,50 Euro/m² und wird im Teilmarkt Central Business District (CBD) erzielt. Bis zum Ende des Jahres wird keine Veränderung des Spitzenmietniveaus erwartet. Die gewichtete Durchschnittsmiete der vergangenen 12 Monate liegt aktuell bei monatlich 15,81 Euro/m². Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang von rund drei Prozent. Seit Beginn des Jahres ist das durchschnittliche Mietniveau in Düsseldorf jedoch wieder kontinuierlich gestiegen. Ein weiterer Aufwärtstrend der gewichteten Durchschnittsmiete ist zu erwarten – primär bedingt durch eine steigende Anzahl an Vermietungen in modernen und hochpreisigen Objekten.