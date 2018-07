Erstes Nyx Hotel eröffnet in München

Außenfassade des Nyx Hotel Munich

© Leonardo Hotels

Die zur Fattal Hotel Group gehörende Leonardo Gruppe wächst weiter: Am Montag wurde im Münchner Stadtteil Obersendling das erste Nyx Hotel Deutschlands auf der Hofmannstraße 2 offiziell eröffnet. Die 2016 gestartete Lifestyle-Marke der Leonardo Hotels ist damit nun fünf Mal in Europa und Israel vertreten.

.

„Mit den Nyx Hotels sprechen wir eine besonders spannende Zielgruppe an: ein urbanes, vielseitig interessiertes Publikum, das großen Wert auf individuellen Lifestyle und Kreativität legt“, sagte der CEO der Fattal Hotel Group, David Fattal. „Diese Gruppe reist besonders gern und wird im globalen Tourismusgeschäft immer wichtiger. Mit NYX haben wir ein zielgenaues Angebot für dieses attraktive und wachsende Marktsegment entwickelt.“



20 Nyx Hotels bis 2022 geplant

„Unsere Nyx Hotels in Tel Aviv, Mailand, Prag und Madrid sind sehr erfolgreich gestartet. Das beweist: Innovationen zahlen sich auch in der Hotelbranche aus“, sagte der Managing Director der Fattal Hotels Europe & UK, Daniel Roger. „Wir wollen die Marke mit hoher Intensität weiter ausbauen. Bis zum Jahr 2022 soll es mindestens 20 Nyx Hotels in Europa und Israel geben, davon mindestens fünf in Deutschland.“ Konkret plane das Unternehmen derzeit Nyx-Standorte in Mannheim, Düsseldorf, Hamburg, Köln-Messe, Bilbao (Spanien) und Herzliya (Israel).



Kooperation mit Hans im Glück

Das Nyx Hotel Munich ist das elfte Hotel der Leonardo Gruppe in München und das 50. Hotel der Gruppe in Deutschland. Das Haus verfügt über 225 Zimmer, davon 15 Suiten, ein „Private Cinema“, eine große Terrasse mit 120 Plätzen und ein Restaurant mit 270 Sitzen. Das Restaurant wird in Kooperation mit der Burger-Kette Hans im Glück betrieben.