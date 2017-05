Erstes Moxy auf der Zielgeraden

Moxy Stuttgart Airport

Vor rund vierzehn Monaten setzten die Projektbeteiligten in Leinfelden-Echterdingen den ersten Spatenstich, jetzt befindet sich das Moxy Stuttgart Airport/Messe auf der Zielgeraden. Die Betreiberin SV Hotel hat den Eröffnungstermin für September gekannt gegeben.

Marriott International Inc. Moxy Leinfelden-Echterdingen SV Hotel

„Boutique trifft Budget“, heisst der Slogan von Moxy Hotels, der Trendmarke unter den Marriott-Häusern. Das erste von SV Hotel betriebene Moxy eröffnet im kommenden September in Stuttgart, nicht weit entfernt vom Flughafen und von der Messe. Weitere Hotels folgen in Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und München sowie in Lausanne (CH).



Industrial Chic: Das ist das Design, das die Innenarchitekten den Zimmern im Moxy verleihen. Betonoptik, klare, gerade Linien und kleine, feine Eigenheiten sind die Hauptmerkmale der 176 Zimmer des neuen Stuttgarter Hauses.