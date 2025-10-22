Neubelebung des AVA-Hofs
Erstes Kimpton in Österreich: Tristar mietet im Midstad Salzburg
Mit dem Kimpton Salzburg eröffnet erstmals ein Haus der internationalen Luxury-Lifestyle-Marke in Österreich. Mit 119 Zimmern soll das Hotel im Stadtzentrum von Salzburg zum Treffpunkt für Reisende und Salzburger gleichermaßen werden. Der Projektentwickler und der Hotelbetreiber Tristar Austria haben das Konzept nun im Beisein prominenter Gäste erstmals öffentlich präsentiert.
Bei einer Veranstaltung am 20. Oktober 2025 präsentierte Midstad das Hotelkonzept sowie den aktuellen Baufortschritt. Besucherinnen und Besucher konnten sich an verschiedenen Stationen über Themen wie Nachhaltigkeit, Architektur und Hotelerlebnis informieren. Das künftige Kimpton umfasst 119 Zimmer und Suiten mit Größen bis zu 65 m². Ergänzt wird das Angebot durch ein hochwertiges Restaurant, eine Bar, Wellness- und Fitnessbereiche sowie moderne Meetingflächen. Das Haus soll sowohl ein kosmopolitisches als auch ein lokales Publikum anziehen. Bei der Suche nach einem Betreiber beriet die PKF Hospitality Group.
„Mit Tristar als Betreiber und Kimpton als Marke gewinnen wir starke Partner, die perfekt zu unserem Verständnis von urbaner Transformation passen“, sagt Dr. Kevin Meyer, Geschäftsführer von Midstad. „Das Kimpton Salzburg wird nicht nur ein Hotel, sondern ein lebendiger Ort des Austauschs und der Begegnung – offen für Gäste und Einheimische gleichermaßen.“
Auch Christina Locher, Geschäftsführerin der Tristar Austria GmbH, betonte: „Kimpton steht weltweit für designorientierte Hotellerie auf höchstem Niveau. Gemeinsam mit Midstad schaffen wir in Salzburg ein Hotel, das internationale Klasse und lokale Identität verbindet. Salzburg ist für uns ein idealer Standort – kulturell stark, international bekannt und perfekt für eine Marke wie Kimpton. Zudem ist das Projekt ein strategischer Meilenstein in unserer Partnerschaft mit IHG Hotels & Resorts, da es unsere erste Kooperation im Luxury-Lifestyle-Segment ist.“
Dr. Kevin Meyer begrüßte zu diesem Anlass Bürgermeister Bernhard Auinger und Landeshauptfrau-Stellvertreter Mag. Stefan Schnöll. Architekt Joseph Schwaighofer gab in einem Vortrag Einblicke in die Geschichte des Gebäudes und moderierte anschließend ein Podiumsgespräch mit den Ehrengästen. Der Abend endete mit einem offenen Austausch zwischen Projektteam und Gästen.
„Mit Midstad Salzburg entsteht an einer der prominentesten Adressen der Stadt ein Ort, der Geschichte, Gegenwart und Zukunft miteinander verbindet. Das Projekt ist ein starkes Zeichen für die Belebung unserer Innenstadt“, betonte Bürgermeister Bernhard Auinger.
Das Projekt entsteht am zentralen Ferdinand-Hanusch-Platz, direkt am Eingang zur historischen Salzburger Altstadt. Mit der Transformation des ehemaligen AVA-Hofs entsteht in der Innenstadt ein neues Multi-Use-Gebäude mit rund 16.300 m², das Einzelhandel, ein 5-Sterne-Hotel, Büroflächen, Konferenzbereiche, zwei Wohnungen sowie eine Tiefgarage unter einem Dach vereint. Das Projekt soll wirtschaftliche Stärke mit kultureller und sozialer Wirkung verbinden.
„Das Projekt Midstad Salzburg setzt einen wichtigen Impuls für die Weiterentwicklung unserer Innenstadt. Mit der Ansiedlung eines international renommierten Hotelbetreibers wird Salzburgs Position als attraktiver Tourismus- und Wirtschaftsstandort weiter gestärkt", freut sich LH-Stv. Mag. Stefan Schnöll.