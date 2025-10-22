Erstes Kimpton in Österreich: Tristar mietet im Midstad Salzburg

Mit dem Kimpton Salzburg eröffnet erstmals ein Haus der internationalen Luxury-Lifestyle-Marke in Österreich. Mit 119 Zimmern soll das Hotel im Stadtzentrum von Salzburg zum Treffpunkt für Reisende und Salzburger gleichermaßen werden. Der Projektentwickler und der Hotelbetreiber Tristar Austria haben das Konzept nun im Beisein prominenter Gäste erstmals öffentlich präsentiert.

