Erstes Kimpton Hotel Deutschlands entsteht in Frankfurt

Kimpton Hotel Frankfurt

© Groß & Partner / UNStudio

Kimpton kommt nach Frankfurt. Die Marke für Boutique-Hotels der InterContinental Hotels Group eröffnet ihr erstes Hotel in Deutschland im Four Frankfurt. Kimpton hat sich nach intensiver Marktbeobachtung für das neu entstehende Hochhausquartier in der Frankfurter Innenstadt entschieden und einen langjährigen Mietvertrag abgeschlossen.

Kimpton wird den gesamten Gebäuderiegel in der Junghofstraße 7-11 belegen, hinter dessen denkmalgeschützter Fassade der Neubau entstehen wird. Geplant sind 155-Zimmer unterschiedlicher Kategorien, die sich auf der 9.500 m² großen Fläche über sechs Etagen verteilen werden. Das klassische 50er-Jahre Foyer in der Junghofstraße wird dem zukünftigen Hotel als Haupteingang dienen. Neben einer Bar- und einem Restaurant im Erdgeschoss ist auch eine Sky-Bar auf der Dachterrasse in der Junghofstraße geplant.



Der Abschluss des Mietvertrages wurde durch das Hotelteam der Kanzlei Hogan Lovells beratend begleitet, für die Vermittlung zeichnet Jones Lang Lasalle verantwortlich. Die Eröffnung des Kimpton Hotels ist für 2023 geplant.