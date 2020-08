Erstes Hardeck-Möbelhaus in Citylage

Innenstadt statt Stadtrand, das ist das Motto des neuen Standortkonzepts von Möbel Hardeck: Nach seinen vier großflächigen Möbelhäusern mit jeweils mehr als 35.000 m² Fläche eröffnet das Bochumer Familienunternehmen nun seinen ersten Flagship-Store mitten in der City. Und zwar in der Top-Lage von Hamburg.

Das ausgewählte Ziel für den ersten Hamburger Einrichtungsladen mit kleinem Standortkonzept ist der Gänsemarkt. Geplant ist im G45 (Gänsemarkt 45) ein zweistöckiger Shop mit einer Verkaufsfläche von rund 1.500 m², in dem ein neues Ladenkonzept umgesetzt werden soll. Laut dem langjährigen Geschäftsführer der Möbelhauskette, Karl-Ernst Hardeck, reagiert das Unternehmen damit auf das geänderte Einkaufsverhalten der Kunden. Er sieht das Erfolgsgeheimnis des Konzepts in der Verzahnung der guten Beratung vor Ort mit dem großen Online-Shop.



Geplant ist eine große Küchenausstellung sowie die Präsentation von Sofas, Wohn- und Schlafzimmermöbeln. Ergänzt wird das Angebot durch entsprechende Gastronomie. Die Eröffnung ist für Anfang 2021 geplant. In dem City-Shop sollen ab dann etwa 30 neue Arbeitsplätze entstehen.



Eigentümer der Immobilie G45 ist Invesco Real Estate, die das Objekt 2011 von der Carlyle-Group für 63,5 Mio. Euro für einen pan-europäischen Fonds erworben hatte [wir berichteten]. „Wir freuen uns sehr Möbel Hardeck, einem renommierten Mieter mit nachhaltigen Businesskonzept, in unserem Objekt begrüßen zu dürfen. Die rasche Mietnachfolge, vor allem in diesen schwierigen Zeiten, sprechen klar für den Standort und die hohe Qualität des Objektes“, so Christian Freundl, Senior Director – Asset Management bei Invesco Real Estate. Das achtgeschossige Büro- und Geschäftshaus Gänsemarkt 45 entstand nach Plänen der Architekten Reimer und Partner.