Erstes GWH-HessenHaus entsteht in Fulda

Mit dem GWH-HessenHaus hat die GWH Wohnungsgesellschaft im vergangenen Jahr ein kostenoptimiertes Typen-Neubaukonzept ausgearbeitet, um den Wohnungsbau in Hessen voranzutreiben. Jetzt steht fest: Das erste GWH-HessenHaus wird in der osthessischen Domstadt gebaut.

