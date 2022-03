Erstes deutsches JW Marriott Hotel startet in Frankfurt

Die Münchner MHP Hotel AG realisiert unter einem Franchisevertrag mit Marriott International das erste Hotel der Luxusmarke JW Marriott in Deutschland. Der Betreiber wird das bisherige Jumeirah Frankfurt mit 218 Zimmern und Suiten im Frankfurter Palais Quartier ab dem 1. April 2022 übernehmen.

.

Für den Hotelbetrieb wurde ein langlaufender Pachtvertrag abgeschlossen, zudem wird das Hotel umfassend modernisiert und repositioniert. Die Immobilie wird seit 2014 durch die DWS für mehrere institutionelle Fonds gehalten.



Der im Jahr 2011 errichtete, 99 Meter hohe Hotelturm im Palais Quartier mit rund 22.000 m² Fläche und 25 Stockwerken liegt am Thurn-und-Taxis-Platz 2 und befindet sich somit in unmittelbarer Nähe zum Einkaufszentrum MyZeil, dem Bürogebäude Nextower und dem Veranstaltungs- und Gastronomieareal Palais Thurn und Taxis.



Die Übernahme des künftigen JW Marriott Hotel Frankfurt, das in Kürze eröffnet wird, ist bereits der dritte Expansionsschritt der MHP Hotel AG innerhalb eines halben Jahres. Im August 2021 wurde die Übernahme des künftigen Marriott Hotel Basel vereinbart, wobei sich MHP Hotel auch an der Immobilie beteiligte. Im vierten Quartal erfolgte die Eröffnung des Mooons Wien [wir berichteten], des ersten Hotels unter der MHP-eigenen Lifestyle- und Boutique-Hotelmarke Mooons.