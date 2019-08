Erstes deutsches „EatHappy“-Restaurant eröffnet am Flughafen Köln/Bonn

Gesund, schnell und lecker: Es gibt jetzt Sushi am Köln Bonn Airport. Ab sofort können Passagiere bei „EatHappy“ im öffentlichen Bereich von Terminal 1 handgerollte Sushi-Variationen sowie asiatische Salate, Sandwiches, japanische Spieße und Poké Bowls genießen. „EatHappy“ ist ein Kölner Unternehmen und schon heute durch Shop-in-Shop-Konzepte in vielen Supermärkten bekannt. Am Köln Bonn Airport eröffnet nun die 500. Filiale und zugleich das erste eigenständige Restaurant.

