Erstes CO2-neutrales Wohnquartier im Rems-Murr-Kreis

Nahe der Waiblinger Innenstadt hat das Unternehmen Pfleiderer Projektbau auf dem ehemaligen Gelände des Autohauses Hahn Waiblingens erstes CO²-neutrales Wohnquartier fertiggestellt. Es ist auch das Erste im Rems-Murr-Kreis. Die 59 barrierefreien Wohnungen in fünf modernen Mehrfamilienhäusern entstanden in Zusammenarbeit mit der Stadt und den Stadtwerken Waiblingen. Neueste Technologien für das Quartier und die angrenzenden Straßen ersparen der Umwelt pro Jahr 160 Tonnen Kohlendioxid.

