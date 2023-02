Erstes Closing des Catella Elithis Energy Positive Fonds

Das größte norwegische Pensionsunternehmen KLP und eine Reihe institutioneller Investoren haben fast 100 Millionen Euro zum ersten Closing des im vergangenen Jahr gestarteten Catella Elithis Energy Positive Impact Fonds (CEEPF) [wir berichteten] investiert.

Der von der Berliner Catella Residential Investment Management (CRIM) verwaltete CEEPF Fonds ist das weltweit erste Immobilien-Investmentvehikel, das sich ausschließlich auf Wohngebäude konzentriert, die mehr Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen, als von den Gebäuden und ihren Mietern verbraucht wird. Der Fonds strebt ein Investmentvolumen von 500 Mio. Euro an, um in diese „energiepositiven„ Türme zu investieren. Es wurden bereits Standorte in den französischen Städten u.a. in Mulhouse, Brest, Le Havre, Nancy und Bordeaux mit den lokalen Behörden vereinbart.



Der CEEPF ist - ebenso wie der European Residential Fund III von Catella - nach Nassim Talebs Black Swan-Konzept des antifragilen Investierens konzipiert. Zudem ist auch eine direkte Verknüpfung der Erreichung der ESG-Ziele mit der Management-Vergütung vereinbart („skin in the game“). Bei Nichterreichung der Ziele gibt es für Catella einen Penalty auf die Management-Vergütung.



„Wir freuen uns, dass sich uns KLP und andere Investoren angeschlossen haben, die nachhaltige Transformation unserer Städte voranzutreiben. Wir setzen große Erwartungen in unsere Elithis Towers, die wir in Zusammenarbeit mit dem französischen Entwickler für nachhaltige Gebäudetechnik und Immobilien, der Elithis Groupe, entwickeln. Diese Türme übertreffen das EU-Net-Carbon-zero-Klimaziel für das Jahr 2050, indem sie durch bioklimatisches Design von Anfang an energiepositiv sind und trotzdem zu marktüblichen Baukosten errichtet werden können. Mit dem CEEPF können wir eine tragfähige ESG-Investmentlösung für zwei der größten Krisen unserer Zeit anbieten: den Klimawandel und die zunehmende soziale Ungerechtigkeit bzw. die Überlastung der Haushalte durch die hohen Mietkosten,“ kommentiert Michael Fink, Managing Director, CRIM.



Die Bewohner der Elithis Towers können von einer erheblichen Senkung bzw. dem völligen Wegfall ihrer Energiekosten profitieren, wodurch die effektiven Wohnungsmieten im Durchschnitt etwa 5 bis 10 % niedriger sind als vergleichbare Wohnungen in der Nachbarschaft.



„Unserer Ansicht nach verfolgt der CEEPF eine der ehrgeizigsten Strategien in Europa, der Kampf gegen den Klimawandel und den Bedarf an erschwinglichen und modernen Wohnraum zu gewährleiten. Wir freuen uns darauf, das CEEPF-Team in den kommenden Jahren bei seiner Arbeit zu begleiten, um positiven Impact und eine wettbewerbsfähige risikobereinigte Rendite zu erzielen. Durch unsere Arbeit mit dem CEEPF und unsere Investition in den Catella European Residential Fund III hat die CRIM gezeigt, dass sie mit KLPs Engagement für Corporate Responsibility übereinstimmt", verdeutlicht Andreas L. Farberg, Investment Manager Global Real Estate bei KLP, Norwegens Pensionskasse für kommunale Arbeitgeber und den Gesundheitssektor.



„Wir sind sehr stolz auf diese wirklich einzigartige Impact Strategie. Der Elithis-Fonds kombiniert sowohl Umwelt- als auch soziale Ziele. Die Gebäude sind sowohl im Betrieb CO2-neutral als auch durch die mögliche, deutliche Reduzierung der Energienebenkosten erschwinglich, wodurch sich die Kaufkraft der Haushalte erhöht. Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, in der die Energiepreise in Europa rasant steigen“, ergänzt Casper van Grieken, Executive Director, CBRE Netherlands - Head of Capital Advisors.



CBRE Capital Advisors wurde beauftragt, bei dem Fundraising von internationalen Investoren zu beraten.