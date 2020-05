Erster Workspace für die Finanzbranche öffnet in Hamburg

Donner & Reuschel und Satellite Office starten eine Kooperation: Unter dem Dach der Privatbank eröffnet Satellite Office einen „eleganten Workspace“, der sich erstmalig nur an die Finanzbranche richtet. Flexible Arbeitsplätze, Einzel- und Teambüros sowie kleine, technisch modernst ausgestatteten Konferenzräume verteilen sich auf drei Etagen. „Durch diesen zukunftsweisenden Workspace in unserem Haus verbindet sich die Privatbank mit jungen, innovativen Finanzunternehmern, Branchenexperten, Analysten, Steuerberatern, Wirtschaftsexperten und FinTech-Innovatoren. Damit schaffen wir Raum für einen nach vorne gerichteten Spirit, den wir für die Zukunft dringend brauchen“, so Marcus Vitt, Vorstandssprecher von Donner & Reuschel.

Der 800 m² Workspace ist in den oberen Etagen des historischen, kernsanierten Gebäudes direkt am Ballindamm 27 ansässig und umfasst 60 Arbeitsplätze, Büros und Konferenzräume. Auch eine Kaminlounge für vertrauliche Meetings ist entstanden. Das Interieur-Design ist edel, minimalistisch und sehr exklusiv, ganz entsprechend der neuen pureSilent-Line von Satellite Office, die auf ruhiges, konzentriertes Arbeiten in ablenkungsfreier Umgebung ausgerichtet ist.



„Wir haben das Konzept des Finanz-Workspaces in Ausstattung und Angebot an die neue Situation angepasst. So wurden Schutzwände aus Glas installiert, die Abstände wurden überall vergrößert, spezielle Hygienestationen wurden eingerichtet. Die Nutzungs-Angebote wurden mit 5-er, 10-er und 20-er Tagestickets deutlich flexibilisiert. Ein Novum ist, dass es keine Vertragsbindung gibt und die Tickets auch von Firmen genutzt werden können. Das Angebot gilt auch für den zweiten Hamburger Standort am Neuen Wall", so Anita Gödiker, Geschäftsführerin und Gründerin von Satellite Office.