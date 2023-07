Erster UBM Green Bond erfolgreich platziert

Der 7% UBM Green Bond 2023-2027 (ISIN AT0000A35FE2) wurde erfolgreich platziert und die Bücher am gestrigen Montag geschlossen. „Wir freuen uns über den Erfolg unserer ersten Grünen Anleihe und das starke Vertrauen der Privat-Investoren in die UBM als Emittentin“, betont Patric Thate, Finanz-Vorstand der UBM Development AG.

.

Im Vorfeld wurden Inhaber der UBM-Anleihe 2018-2023 eingeladen, die bestehenden Anleihen in den neuen vierjährigen UBM Green Bond umzutauschen. Dieses Angebot wurde von rund einem Viertel der Inhaber der UBM-Anleihe 2018-2023 angenommen.



Der UBM Green Bond 2023 wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Die Nachfrage war stark von Retail-Investoren geprägt. Geplanter Valutatag ist der 10. Juli 2023. Die Notierung des UBM Green Bonds 2023 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.



Die Raiffeisen Bank International AG war Global Coordinator & Sustainability Structuring Agent der Transaktion. Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren die Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & CO mandatiert.