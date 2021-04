Erster The Brezn Concept Store in Österreich öffnet in Wien

Die Höflinger Müller GmbH hat ein Ladenlokal an der Rotenturmstraße 22 in Wien angemietet. Hier plant das Unternehmen auf einer Verkaufsfläche von rund 70 m², den ersten The Brezn Concept Store in Österreich noch im Mai 2021 zu eröffnen. Das Unternehmen hat Realkon mit einem Exklusivmandat für die Expansion beauftragt. The Brezn Concept Store plant perspektivisch die Eröffnung von rund 40 Standorten in den Top-Städten Deutschlands und in Österreich ab einer Verkaufsfläche von rund 50 m².

.