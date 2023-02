Erster Teilbebauungsplan für Deutzer Hafen Köln beschlossen

In seiner Sitzung am 9. Februar 2023 hat der Rat der Stadt Köln den ersten Teil-Bebauungsplan für den Deutzer Hafen Köln beschlossen. Mit dem Beschluss wurde im Rahmen der Konversion des früheren Industriehafens in ein lebendiges und nachhaltiges Kölner Stadtquartier ein neuer Meilenstein erreicht.

.

Die planungsrechtliche Umsetzung der Konversion des Deutzer Hafens zu einem urbanen und resilienten Quartier erfolgt durch die Änderung des Flächennutzungsplans sowie durch die Aufstellung von Teil-Bebauungsplänen. Der sogenannte Teilplan Infrastruktur ist am 9. Februar 2023 durch den Rat der Stadt Köln mit großer Mehrheit beschlossen worden.



„Diese Entscheidung unterstreicht das Engagement von Politik und Verwaltung der Stadt Köln, den Deutzer Hafen als attraktiven Standort für die Stadtgesellschaft und für Unternehmen zu gestalten. Die geplante Entwicklung wird urbane Wohn- und Lebensräume schaffen; sie stärkt den Deutzer Hafen auch als innerstädtischen Wirtschaftsstandort und knüpft damit auch an seine industrielle Vergangenheit an", so Andreas Röhrig, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Moderne Stadt.



Die Umsetzung des Satzungsbeschlusses wird in den kommenden Monaten weiter vorangetrieben. Mit den dort getroffenen, grundlegenden Festsetzungen sichert der Teilplan Infrastruktur neben der nachhaltigen Erschließung des gesamten Plangebiets auch die Schaffung der für die Lebensqualität wichtigen starken Durchgrünung des Quartiers, sozialer Infrastruktur in Form einer fünfzügigen Grundschule sowie einem EnergyHub zur klimagerechten Energieversorgung. In die hier zugrunde liegende Planung sind neben einer umfangreichen öffentlichen Beteiligung zahlreiche Gutachten (zur Mobilität, zur Hochwassersicherheit, zur Lärmbelastung, zum Klimaschutz) eingeflossen, sodass das Gesamtprojekt breite Akzeptanz und vor allem ein hohes Maß an Entwicklungssicherheit erlangt.



Mit der Entscheidung des Rates kann im nächsten Schritt die Planung der Freianlagen konkretisiert werden. Die hohe gestalterische Qualität der Plätze, Parks und Promenaden spielt im Planungsgebiet eine entscheidende Rolle. Das dazu EU-weit ausgeschriebene Qualifizierungsverfahren konnte die Bietergemeinschaft Cobe/RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten für sich entscheiden.



Die zu entwickelnden Baufelder werden in weiteren Teil-Bebauungsplänen festgesetzt. Moderne Stadt, die rund 80 % der Flächen im Deutzer Hafen besitzt, wird ihre Liegenschaften im Rahmen umfangreicher Qualifizierungsverfahren entwickeln und teilweise veräußern. Dazu gehören Konzeptvergabeverfahren und Architekturwettbewerbe, die die Qualitäten des Hafens für kommende Generationen sichern sollen. Die Verfahren fokussieren sich vor allem auf gute Konzepte und sinnvolle Nutzungen. Damit sollen die im Quartiersbuch Deutzer Hafen (Integrierter Plan) festgelegten Ziele [wir berichteten] zur ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit erreicht werden.