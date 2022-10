Erster Spatenstich für GAG-Neubauvorhaben SechtM

Von nun an wächst die Parkstadt Süd in die Höhe. An der Sechtemer Straße in Köln-Raderberg führte die GAG Immobilien AG gestern den ersten Spatenstich für ihr Neubauvorhaben durch. Es ist der erste Baustein für die Parkstadt Süd, eines der aktuell größten städtebaulichen Projekte in Köln.

