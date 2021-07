Erster Spatenstich für Edeka-Logistikzentrum in Marktredwitz erfolgt

Am heutigen 9. Juli 2021 erfolgte der erste Spatenstich für den Neubau des hochtechnisierten Logistikzentrums durch den Vorstand der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen (Edeka NST) sowie Entscheidungsträger aus der Landes- und Bundespolitik. Unter anderem war der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Marco Wanderwitz, der Bundestags-Vizepräsidenten Dr. Hans-Peter Friedrich sowie der Mittelstandspolitiker Dr. h.c. Hans Michelbach anwesend. Die geplante Maßnahme im oberfränkischen Marktredwitz soll mehr als 300 Millionen Euro kosten.

