Erster Spatenstich für den Bildungscampus Riem

Bürgermeisterin Christine Strobl und Stadtschulrätin Beatrix Zurek haben gemeinsam mit dem technischen Geschäftsführer der MRG Maßnahmeträger München-Riem GmbH und dem Vertreter des Architekturbüros mit dem symbolischen „Ersten Spatenstich“ das Startsignal für den Beginn der Bauarbeiten zum Bildungs- und Sportcampus Riem gegeben.

.

„Der Bildungscampus Riem ist neben dem Bildungscampus Freiham eines der beiden Mega-Schulbauprojekte, die die Stadt zusätzlich zu den aktuellen Schulbauprogrammen realisiert: 227 Millionen Euro für den Bildungscampus Riem, 245 Millionen Euro für den Bildungscampus Freiham und 6,5 Milliarden Euro für drei Schulbauprogramme. Das Schulbauprogramm der Stadt hat wirklich eine finanzielle Dimension, die zumindest in Europa einmalig sein dürfte“, freut sich Bürgermeisterin Christine Strobl.



Auf dem drei Hektar großen Baugelände nördlich der Joseph-Wild-Straße entstehen ein sechszügiges Gymnasium, eine 5-zügige Realschule, zwei Dreifach-Sporthallen, eine Zweifach-Schwimmhalle und Räumlichkeiten für die Münchner Volkshochschule. Die Mensa der Schulen kann außerdem als Versammlungsstätte genutzt werden.



Südlich der Joseph-Wild-Straße ist auf einem zirka 3,5 Hektar großen Grundstück der zugehörige Sportpark mit einem Rasengroßspielfeld, zwei Kunstrasenspielfeldern, vier Allwetterplätzen, zwei Beachvolleyballplätzen und den notwendigen Betriebsräumen für außerschulische Freisportnutzung angesiedelt. Damit die Schülerinnen und Schüler gefahrlos zwischen Schule und Sportgelände wechseln können, werden Bildungs- und Sportcampus mit einem unterirdischen Tunnel verbunden.



Die Heizenergie wird über die Geothermieanlage der SWM in der Messestadt Riem emissionsfrei zur Verfügung gestellt und versorgt die mit Fußbodenheizung ausgestatteten Klassenzimmer. Die extensiv begrünten Dächer werden zusätzlich mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Für das gesamte Projekt hat der Stadtrat 227,4 Millionen Euro bewilligt. Die Inbetriebnahme ist zum Schulbeginn 2022/23 geplant.



„Der Bildungscampus Riem und der danebenliegende Sportpark sind wichtig für die Infrastruktur der Messestadt Riem und des Münchner Ostens. Für den Sport entstehen dringend benötigte Sporthallen und Freisportflächen, die natürlich nach dem Unterricht von den Vereinen genutzt werden können. Realschule und Gymnasium runden das weiterführende Schulangebot ab. Außerdem erhält die Volkshochschule Räumlichkeiten im Bildungscampus“, so Stadtschulrätin Beatrix Zurek.



Realschule und Gymnasium dienen der Versorgung des östlichen Stadtgebiets mit weiterführenden Schulen. Insbesondere das Gymnasium Trudering und das Staatliche Michaeli-Gymnasium werden entlastet. Am Staatlichen Michaeli-Gymnasium gibt es bereits ab dem aktuellen Schuljahr 2019/20 Vorläuferklassen für das Riemer Gymnasium. In die neu entstehende Realschule werden Teile der Städtischen Werner-von-Siemens-Realschule einziehen.