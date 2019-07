Erster Spatenstich für das „Sonnenduo“

Das Projektteam Michael Lege (Bauträger MWM Projektierungsgesellschaft WOB) und Daniel Manthey (Projektentwickler Manthey Immo) stellten heute gemeinsam mit Vertretern der Stadt ihr drittes gemeinsames Projekt in Wolfsburg vor: Nach zwei kleineren Projekten in Vorsfelde und Fallersleben wurde nun das „Sonnenduo“ mit insgesamt 31 Mietwohnungen entwickelt.

