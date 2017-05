Erster Saks Off-Flagshipstore startet am 8. Juni in Düsseldorf

Die kanadische Kaufhof-Muttergesellschaft Hudson’s Bay eröffnet am 8. Juni den ersten europäischen Flagshipstore ihres Premium Off-Price-Konzepts Saks Off 5th im Düsseldorfer Carsch-Haus. Auf rund 3.500 m² und fünf Etagen werden in 1A-Lage der Landeshauptstadt, am Heinrich-Heine-Platz 1, die angesagtesten Trends international begehrter Marken angeboten. Weitere Filialen des Labels folgen bis Ende des Jahres in Frankfurt, Stuttgart, Heidelberg und Wiesbaden sowie Rotterdam.

„Das von unseren Einkäufern sorgfältig ausgewählte Sortiment umfasst Damen- und Herrenmode, Schuhe und Accessoires und wird um Sport, Beauty sowie eine Home- und Interieur-Abteilung ergänzt“, erklärte Wayne Drummond, President Saks Off 5th Europe. „Diese...

Fotos: Hudsons Bay



