Erster Patrizia-Logistikfonds kommt Zielmarke deutlich näher

Die Patrizia Immobilien AG hat ihren im letzten August aufgelegten ersten Logistikfonds „Patrizia Logistik-Invest Europe I“ mit weiteren Ankäufen in Deutschland und Frankreich für insgesamt 130 Millionen Euro angereichert. Weitere Objekte befinden sich bereits in der Pipeline, so dass die Erreichung des Zielvolumens von 500 Millionen Euro kurz bevorsteht. „Angesichts bereits weiterer für den Ankauf identifizierten Objekte rechnen wir schon bald mit der Erreichung der Marke“, erklärte Arthur Tielens, Managing Director beim Patrizia Logistics Team.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Patrizia Immobilien AG Panattoni Europe Patrizia Hannover Savills Investment Management Frankreich

Der Fonds hatte zuletzt im September 2016 in Deutschland investiert und vier von Hermes betriebene Logistikimmobilien mit einer Fläche von 18.000 m² erworben [Patrizia reichert paneuropäischen Fonds mit Hermes-Logistikimmobilien an]. Das Startportfolio des „Patrizia Logistik-Invest Europe I“ umfasste bereits 13 Immobilien in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland [Patrizia legt ersten Logistikfonds auf ]. Nun kommen mit den jüngsten Ankäufen zwei Logistik-Immobilien-Portfolios in Deutschland und Frankreich im Wert von rund 130 Mio. Euro hinzu.



Starker europäischer Markt

Der europäische Logistikmarkt in Europa verzeichnet – vor allem getrieben durch den wachsenden Online-Handel - seit Jahren Rekordzuwächse. Das Investoreninteresse klettert dabei inzwischen auf schwindelerregende Höhen. Begrenzt wurden die Umsatzsteigerungen der letzten Jahre lediglich durch ein mangelndes Angebot an erstklassigen Objekten. Kernmärkte in Europa sind das wirtschaftlich starke Deutschland sowie Frankreich und Großbritannien. Während die Investoren mit ihren Investments in UK aufgrund des Brexits vorsichtiger geworden sind, war im vergangenen Jahr in Frankreich ein weiterer Anstieg der Nachfrage zu verzeichnen. Laut BNPPRE konnte im Großraum Paris sogar eine Spitzenrendite von 5,70 % erzielt werden. Und ein Ende ist angesichts der wirtschaftlichen Rahmendaten nicht in Sicht. Die Transaktionszahlen steigen weiter. Neben dem Investment von Patrizia, hat zum Beispiel fast zeitgleich Savills IM aus dem Portfolio von Standard Life Logistikimmobilien in Deutschland und Frankreich erworben. Link.



Patrizia setzt auf Projektentwicklungen

Die Augsburger sind im Bestand des Projektentwicklers Panattoni Germany fündig geworben. Sie kauften vier Logistikimmobilien in Hannover, Bremen, Karlsruhe und Frankfurt für rund 69,6 Millionen Euro. Die Objekte verfügen über eine Gesamtfläche von rund 75.000 m². In Frankreich wurde das Fondsportfolio der Augsburger mit drei Immobilien vom belgischen Immobilienunternehmen Montea angefüttert. Die Objekte befinden sich in Paris, Orleans und Cambrai (Nord Pas de Calais) und verfügen über eine Fläche von 102.000 m². Der Kaufpreis für das französische Immobilienpaket lag bei rund 60,4 Mio. Euro Link.





Mit im Paket: Eine Logistikimmobilie des Entwicklers Panattoni Germany in Hannover-Garbsen



Mit der Übernahme der neu erworbenen Portfolios in Deutschland und Frankreich baut Patrizia das Engagement im Bereich Logistik insgesamt deutlich aus und managt aktuell europaweit Logistikimmobilien im Volumen von 220 Mio. Euro. Wie Arthur Tielens, Managing Director beim Patrizia Logistics Team, erläuterte geschieht dieser Ausbau „angesichts der großen Wachstumschancen in diesem Bereich und der starken Nachfrage von institutionellen Investoren nach europäischen Logistikimmobilien“.