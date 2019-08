Erster Monster Notebooks Shop eröffnet in Berlin

Der türkische Notebook-Hersteller Monster zieht mit seiner ersten Filiale in Deutschland ins Berliner Alexanderhaus. Die Comfort Berlin-Leipzig GmbH vermittelte das 1.000 m² große Ladenlokal in dieser prominenten Immobilie in Top-1A-Lage am Berliner Alexanderplatz 2. Vermieter ist die Centrum-Gruppe.

.

Die Eröffnung an diesem Berliner Retail Hotspot ist für Herbst 2019 geplant. Vormieter der Fläche war die Berliner Sparkasse, die seit der Errichtung des Alexanderhauses vor mehr als 80 Jahren dort ihren Hauptsitz hat und zum 200-jährigen Jubiläum in 2018 mit neuem Filialkonzept in den Westflügel des Gebäudes umgezogen ist.



Das denkmalgeschützte Alexanderhaus in Mitte wurde seit Mitte 2017 vom Düsseldorfer Projektentwickler Centrum modernisiert und die Einzelhandelsflächen mit insgesamt 7.500 m² von Grund auf neu konzipiert. Mieter sind u.a. Vodafone, Foot Locker, Uniqlo, dm-Drogerie Markt und Denn’s Biomarkt. In diesem Jahr wird eine weitere, ebenfalls von Comfort vermittelte Filiale der amerikanischen Burgerkette Five Guys in einem Teilbereich der ehemaligen Sparkassen-Fläche eröffnen.



Das ursprünglich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts von Peter Behrens errichtete „Alexanderhaus“ wurde nach seiner weitgehenden Zerstörung im 2. Weltkrieg 1952 wieder aufgebaut und 1994/95 komplett von Pysall, Stahrenberg & Partner rekonstruiert und zur Grunerstraße hin erweitert. Der achtgeschossige Eisenskelettbetonbau ist ausgeführt im Stil der Neuen Sachlichkeit.