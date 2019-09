Die exklusive französische Phytokosmetik-Marke Sisley Paris hat ihr erstes Maison Sisley in Deutschland eröffnet – im CityQuartier Fünf Höfe. In der Salvatorstraße 3 in München kann der Besucher seit Mitte Juli die Produkte und maßgeschneiderten Behandlungsrituale der Traditionsmarke auf zwei Etagen erleben.

.