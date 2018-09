Erster Grundstein an der Waterkant Berlin gelegt

Kaum war die Waterkant-Fahne vor blauem Berliner Himmel gehisst, legten die Projektbeteiligten schon den Grundstein für den ersten Bauabschnitt der Gewobag. Westlich der Daumstraße, direkt an der Havel, entstehen in den nächsten zwei Jahren 14 Häuser mit 362 Wohnungen, neun Gewerbeeinheiten und zusätzlich 95 PKW- Stellplätze in einer Tiefgarage.

