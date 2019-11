Scannell erwirbt erstmalig Grundstück in Deutschland

Scannell Properties hat bereits im Oktober 2019 eine erste 15 Hektar große Entwicklungsfläche in Deutschland erworben und damit einen wichtigen Meilenstein im Rahmen ihrer europäischen Expansionsstrategie erreicht. Das Grundstück ist Teil des bereits bestehenden Industriegebiets Technologiepark Kitzingen. Das US-Unternehmen plant dort die Entwicklung einer Reihe hochwertiger Industrie- und Logistikeinheiten mit Nutzflächen zwischen 5.000 und 25.000 m². Auch der Bau von Hochregallagern ist an dem Standort möglich. Die Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft führt bereits Gespräche mit verschiedenen Interessenten. Gleichzeitig sind weitere potenzielle Nutzer, die individuell gestaltbare Flächen suchen, willkommen.

